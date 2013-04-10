Для длительного сотрудничества требуется ответственный копирайтер для рерайта статей тематики «Электролобзики». В день нужно писать примерно 3000–5000 символов. Требования к текстам: 1. Глубокий рерайт — желательно основательно менять структуру предложений, чтобы текст первоисточника был неузнаваем. Замена слов ...
- $250Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Для длительного сотрудничества требуется ответственный копирайтер для рерайта статей тематики "Сантехника", "Электроинструмент", "Бытовая техника". В день нужно писать примерно 5000-10000 символов. Требования к текстам: 1. Глубокий рерайт - желательно основательно менять структуру предложений, чтобы текст первоисточника был ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для продвижения сайта требуется ответственный копирайтер. Учитывая тематику, желательно, парень. Тематика: копирайтинг/рератинг текстов про нержавеющую сталь, изделия из нержавейки, металлообработку и т.д. Основные требования: 1. Грамотность изложения материала. 2. Качество. Отсутствие спама, структурированный текст. Нужно тексты для людей, а ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
10 лет назад
Несколько месяцев сотрудничал со Светланой. Всегда на связи. Оперативно решались все текущие вопросы, в том числе, и по поводу уточнения ТЗ у заказчиков. Оплата - всегда адекватная уровню сложности, и всегда вовремя. Впечатления - только положительные. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
В интернет-маркетинге я уже несколько лет, за это время приходилось работать с разными копирайтерами, как в штате, так и удаленно. Очень часто человек называет себя копирайтером, а как почитаешь его тексты с множеством ошибок, так отпадает желание с ним работать. Тексты Александра написаны аккуратно, грамотно, читаются легко и интересно. Кроме того, он показал себя как ответственный и приятный в общении человек. Приятно работать с таким специалистом!
$30
10 баллов
11 лет назад
Было приятно вновь работать с таким заказчиком, как Светлана. Рекомендую как очень ответственного и лояльного человека
Ответный отзыв
Ирина отлично справляется с задачей - качественно и вовремя. Приятно сотрудничать!
$20
10 баллов
11 лет назад
Очень понравилось работать со Светланой. Она четко ставит цели, всегда готова помочь и дать дельный совет. Заказы оплачивает вовремя.
Ответный отзыв
Ирина - ответственный исполнитель, к выполнению задания подходит основательно. Дополнительно сама ищет материалы, не беря за основу только тексты-исходники. Пишет без ошибок. Приятно работать с таким человеком! Спасибо!