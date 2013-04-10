В интернет-маркетинге я уже несколько лет, за это время приходилось работать с разными копирайтерами, как в штате, так и удаленно. Очень часто человек называет себя копирайтером, а как почитаешь его тексты с множеством ошибок, так отпадает желание с ним работать. Тексты Александра написаны аккуратно, грамотно, читаются легко и интересно. Кроме того, он показал себя как ответственный и приятный в общении человек. Приятно работать с таким специалистом!