Не иметь ни одной мысли и суметь ее выразить - вот как становишься журналистом. К.Краус
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Здравствуйте!
Всегда рада взаимовыгодному сотрудничеству.
Свою работу строю на принципах: трудолюбие, грамотность, ответственность, качество и своевременность.
Даже если у меня пока нет опыты в написании работ по интересующей вас тематике, приложу максимум усилий чтобы справиться с поставленной задачей. Умею всецело отдаваться процессу. Изучу максимально возможное количество информации, детально разберусь и напишу статью.
Стремлюсь доводить до конца начатое, даже если оно окажется сложнее, чем ожидала.
Считаю необходимым выполнять работу так, чтобы вызывать уважение.
Работаю одна, если возникнет необходимости, есть, кого привлечь.
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Имею высшее педагогическое образование – степень магистр.
Со школьной скамьи брала постоянное участие в выпуске стенгазет.
Составляю тексты простым и доступным языком.
Свободно пишу (и перевожу) тексты на русском и украинском языках.
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Придерживаюсь правила - не делать то, что считаю не правильным и не приличным, поэтому я НЕ пишу:
• вымышленных отзывов;
• на темы насилия, эротики разврата и т.п., пропаганды наркотиков, обманного бизнеса (финансовая пирамида), кредитов;
• статьи о здоровье и рекомендации для лечения различных болезней (их должны писать врачи и НИКТО другой);
• не берусь за срочные и "горящие" заказы: если текст вам нужен "на вчера" - это не ко мне.
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Имея постоянный доступ в интернет, всегда найду возможность ответить на ваши сообщения и вопросы.
Буду рада сотрудничеству.
Денежные переводы: WMZ, WMR, WMU, на карту Приватбанка.