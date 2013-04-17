Не иметь ни одной мысли и суметь ее выразить - вот как становишься журналистом. К.Краус

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Здравствуйте!

Всегда рада взаимовыгодному сотрудничеству.

Свою работу строю на принципах: трудолюбие, грамотность, ответственность, качество и своевременность.

Даже если у меня пока нет опыты в написании работ по интересующей вас тематике, приложу максимум усилий чтобы справиться с поставленной задачей. Умею всецело отдаваться процессу. Изучу максимально возможное количество информации, детально разберусь и напишу статью.

Стремлюсь доводить до конца начатое, даже если оно окажется сложнее, чем ожидала.

Считаю необходимым выполнять работу так, чтобы вызывать уважение.

Работаю одна, если возникнет необходимости, есть, кого привлечь.

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Имею высшее педагогическое образование – степень магистр.

Со школьной скамьи брала постоянное участие в выпуске стенгазет.

Составляю тексты простым и доступным языком.

Свободно пишу (и перевожу) тексты на русском и украинском языках.

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Придерживаюсь правила - не делать то, что считаю не правильным и не приличным, поэтому я НЕ пишу:

• вымышленных отзывов;

• на темы насилия, эротики разврата и т.п., пропаганды наркотиков, обманного бизнеса (финансовая пирамида), кредитов;

• статьи о здоровье и рекомендации для лечения различных болезней (их должны писать врачи и НИКТО другой);

• не берусь за срочные и "горящие" заказы: если текст вам нужен "на вчера" - это не ко мне.

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Имея постоянный доступ в интернет, всегда найду возможность ответить на ваши сообщения и вопросы.

Буду рада сотрудничеству.

Денежные переводы: WMZ, WMR, WMU, на карту Приватбанка.