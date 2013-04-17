DArinika

Ирина DArinika

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Не иметь ни одной мысли и суметь ее выразить - вот как становишься журналистом. К.Краус

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Здравствуйте!

Всегда рада взаимовыгодному сотрудничеству.

Свою работу строю на принципах: трудолюбие, грамотность, ответственность, качество и своевременность.

Даже если у меня пока нет опыты в написании работ по интересующей вас тематике, приложу максимум усилий чтобы справиться с поставленной задачей. Умею всецело отдаваться процессу. Изучу максимально возможное количество информации, детально разберусь и напишу статью.

Стремлюсь доводить до конца начатое, даже если оно окажется сложнее, чем ожидала.

Считаю необходимым выполнять работу так, чтобы вызывать уважение.

Работаю одна, если возникнет необходимости, есть, кого привлечь.

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Имею высшее педагогическое образование – степень магистр.

Со школьной скамьи брала постоянное участие в выпуске стенгазет.

Составляю тексты простым и доступным языком.

Свободно пишу (и перевожу) тексты на русском и украинском языках.

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Придерживаюсь правила - не делать то, что считаю не правильным и не приличным, поэтому я НЕ пишу:

• вымышленных отзывов;

• на темы насилия, эротики разврата и т.п., пропаганды наркотиков, обманного бизнеса (финансовая пирамида), кредитов;

• статьи о здоровье и рекомендации для лечения различных болезней (их должны писать врачи и НИКТО другой);

• не берусь за срочные и "горящие" заказы: если текст вам нужен "на вчера" - это не ко мне.

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Имея постоянный доступ в интернет, всегда найду возможность ответить на ваши сообщения и вопросы.

Буду рада сотрудничеству.

Денежные переводы: WMZ, WMR, WMU, на карту Приватбанка.

Отзывы заказчиков

zaistinu
Леонид 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Ищу исполнителя на периодические заказы
Работал с Ириной по факту, был доволен ее работой и отношением к ней. Рекомендую всем как надежного и ответственного исполнителя.
Спасибо за предоставленную возможность приобрести дополнительный опыт. Сотрудничеством осталась довольна: четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
A_leks
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта статьями
Очень доволен работой Ирины. Ответственно, своевременно и грамотно выполнила задание. Рекомендую
Было приятно работать с Алексеем. Четкое ТЗ, оплата вовремя, всегда на связи и готов помочь, если возникнут вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
SERG123
Сергей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуются новички - рерайтеры/копирайтеры
Ирина - ответственный человек, хорошо пишет и приятна в общении. Быстро схватывает суть задачи. Рекомендую всем заказчикам!
Замечательный заказчик. Умеет четко сформулировать задачи, всегда на связи и готов помочь.
Ответный отзыв
tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
SEO-текст про изготовление шевронов
Очень ответственно подошла к поставленной задаче. Выполнила просто на отлично. В кратчайшие сроки. Рекомендую.
Очень довольна сотрудничеством. Своевременная проверка работы и оплата. Замечательный заказчик!
Ответный отзыв
sveha0909
43 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Рерайт статей "Сантехника", "Электроинструмент"
Ирина отлично справляется с задачей - качественно и вовремя. Приятно сотрудничать!
Было приятно вновь работать с таким заказчиком, как Светлана. Рекомендую как очень ответственного и лояльного человека
Ответный отзыв
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10 отзывов
от $1
от 1 дня
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