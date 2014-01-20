wl_alex

Александр wl_alex

 
47 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SKYPE: alex_bond20, E-MAIL: [email protected] !!! === ДЛИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - В ПРИОРИТЕТЕ === !!!

Работаю как с индивидуальными заказчиками, так и с веб-студиями.

Уникальные структурированные тексты для людей и SEO-тексты.

Возьмусь за темы:

Ремонтно-строительная тематика;

бытовая техника,

электроинструмент,

промышленное холодильное оборудование,

сантехника,

сертификация и подтверждение качества,

окна,

IT,

любые другие темы

КРОМЕ:

азартные игры,

алкоголь, сигареты...,

околовоенная тематика, 

секс, знакомства..., 

женское белье;

религия

Дополнительная информация:

Уникальность, в зависимости от тематики и размера ключей 98-100% по EtxtAntiplagiat

Знаком на личном опыте с основами продвижения сайтов. СЕО-копирайтинг и т.д. (sysadmin-arh.ru)

Написание небольших приложений с базой данных. Autoit + SQLite; Lazarus + SQLite; MS Access; Excel (VBA).

Имею успешный опыт создания локального сайта с базой данных и нужным дизайном с нуля (html+php+SQLite+CSS);

Хорошо знаком с Wordpress.

Цена - от 1у.е./1000 з.б.п.

Решить можно все. Было бы желание, время и ресурсы.

[email protected]

skype: alex_bond20

PHPWordPressHTMLCSSSQLiteVBA
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Отзывы заказчиков
Dchamel
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написание статей по заданным тематикам
Работой с Александром доволен. Тексты были качественные, учитывал все возникающие тонкости в работе и подстраивался. У меня тот случай когда качество важнее скорости. За работу спасибо, буду пользоваться услугами ещё.
Проставленные оценки Денису "по максимуму" - не случайность. Работать с таким заказчиком действительно было комфортно и без напряжения даже в ситуациях, когда нужно было что-ли менять и подстраиваться. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
sveha0909
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Рерайтер текстов по исходникам (электролобзики)
В интернет-маркетинге я уже несколько лет, за это время приходилось работать с разными копирайтерами, как в штате, так и удаленно. Очень часто человек называет себя копирайтером, а как почитаешь его тексты с множеством ошибок, так отпадает желание с ним работать. Тексты Александра написаны аккуратно, грамотно, читаются легко и интересно. Кроме того, он показал себя как ответственный и приятный в общении человек. Приятно работать с таким специалистом!
Несколько месяцев сотрудничал со Светланой. Всегда на связи. Оперативно решались все текущие вопросы, в том числе, и по поводу уточнения ТЗ у заказчиков. Оплата - всегда адекватная уровню сложности, и всегда вовремя. Впечатления - только положительные. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#595
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1801