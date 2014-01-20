Работаю как с индивидуальными заказчиками, так и с веб-студиями.
Уникальные структурированные тексты для людей и SEO-тексты.
Возьмусь за темы:
Ремонтно-строительная тематика;
бытовая техника,
электроинструмент,
промышленное холодильное оборудование,
сантехника,
сертификация и подтверждение качества,
окна,
IT,
любые другие темы
КРОМЕ:
азартные игры,
алкоголь, сигареты...,
околовоенная тематика,
секс, знакомства...,
женское белье;
религия
Дополнительная информация:
Уникальность, в зависимости от тематики и размера ключей 98-100% по EtxtAntiplagiat
Знаком на личном опыте с основами продвижения сайтов. СЕО-копирайтинг и т.д. (sysadmin-arh.ru)
Написание небольших приложений с базой данных. Autoit + SQLite; Lazarus + SQLite; MS Access; Excel (VBA).
Имею успешный опыт создания локального сайта с базой данных и нужным дизайном с нуля (html+php+SQLite+CSS);
Хорошо знаком с Wordpress.
Цена - от 1у.е./1000 з.б.п.
Решить можно все. Было бы желание, время и ресурсы.
skype: alex_bond20
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