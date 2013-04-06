Требуется 4 небольших статьи

Нужно наполнить 4 страницы сайта парапланерного клуба:

- Полеты на параплане в тандеме с инструктором

- Первоначальное обучение

- Программы обучения

- Продажа снаряжения

Расписать с тексте, что есть что и сколько стоит.

Объем текста в пределах 1000-4000 символов на статью, в зависимости от раскрытия темы. "Воды" в тексте особой быть не должно. Можно посмотреть примеры на других парапланерных сайтах.

Жду сроки и цену за работу.