Тексты для людей по препарату Виагра

Разыскивается грамотный человек для написания текстов(описаний и статей) по тематике препаратов для улучшения потенции(Виагра, Сиалис, Левитра).

Нужно всего лишь ориентироватся в этих препаратах и уметь писать тексты для людей!

В качестве первого, оплачиваемого тестового задания предлагается написать:

1. Краткое описание препарата Виагра (до 1000 символов), для верхей части страницы.

Возможно именно с этого текста пользователь начнет читать информацию на странице.

2. 5 самых главных преимуществ препарата Виагра, чтобы поситителю захотелось купить препарат. По одной строчке.

3. Развернутая статья про препарат Виагра. До 3000 символов. Тут всё подробно расписать, действие препарата, применение, дозировки, рекомендации и т.д. Всё на простом, понятном любому человеку языке!