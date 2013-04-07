Подобрать к словам картинки

В чём заключается работа:

1. Я предоставляю список из 10 слов в Excel.

Пример: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtvRyLTnD-3edF9NTGVkTWFlNzB4b3VnMWhBUnFxWUE

2. Я предоставляю список сайтов где можно найти черные контурные картинки в векторе (формат ai, eps, svg).

vectorstock.com/royalty-free-vectors/category/signs+symbols

shutterstock.com/cat.mhtml?lang=ru&searchterm=icon&vectors=on&commercial_ok=1&color=%23000000&show_color_wheel=1

commons.wikimedia.org/w/index.php? title=Special:Search&limit=500&offset=0&redirs=0&ns0=1&ns6=1&ns14=1&search=silhouette

clker.com/search/silhouette/1

3. Вы подбираете 4 ссылки с изображением этого слова.

Пример:

сердце http://cdn2.iconfinder.com/icondetails/103180/128/bookmark_favorite_heart_love_valentines_day_icon

сердце http://www.istockphoto.com/stock-illustration-6243856-heart-icon-collection-blood-violence-vector.php?st=1b18298

сердце http://www.shutterstock.com/pic-76328734/stock-vector-love-icons.html?src=Gj710e7dx4eDeFz4AoCw0A-2-14

сердце http://ru.123rf.com/photo_15239076_heart-tattoos.html

От вас ожидаю:

1. Хотя бы 2 положительных отзыва о вашей работе в профиле.

2. Стоимость поиска за 10 слов (40 ссылок)

Порядок работы:

1. После изучения вашей заявки, пишу устраивает ли стоимость.

2. Предоплата с протекцией (жду от вас реквизиты WebMoney WMR сразу).

3. Как только получил реквизиты, предоставляю вам список из 10 слов в Excel и как в дальнейшем картинки будут использоваться.

4. Жду от вас 40 ссылок в Excel, после получения файла подтверждаю оплату.

По общению:

1. Отвечаю только на заявки c сайта и личные сообщения.

2. Смогу ответить на вашу заявку в воскресенье 7 апреля в 11:00 по Москве.