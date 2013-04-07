Нужно наполнить 4 страницы сайта парапланерного клуба: - Полеты на параплане в тандеме с инструктором - Первоначальное обучение - Программы обучения - Продажа снаряжения Расписать с тексте, что ...
Подобрать к словам картинки
В чём заключается работа:
1. Я предоставляю список из 10 слов в Excel.
Пример: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtvRyLTnD-3edF9NTGVkTWFlNzB4b3VnMWhBUnFxWUE
2. Я предоставляю список сайтов где можно найти черные контурные картинки в векторе (формат ai, eps, svg).
vectorstock.com/royalty-free-vectors/category/signs+symbols
shutterstock.com/cat.mhtml?lang=ru&searchterm=icon&vectors=on&commercial_ok=1&color=%23000000&show_color_wheel=1
commons.wikimedia.org/w/index.php? title=Special:Search&limit=500&offset=0&redirs=0&ns0=1&ns6=1&ns14=1&search=silhouette
3. Вы подбираете 4 ссылки с изображением этого слова.
Пример:
сердце http://cdn2.iconfinder.com/icondetails/103180/128/bookmark_favorite_heart_love_valentines_day_icon
сердце http://www.istockphoto.com/stock-illustration-6243856-heart-icon-collection-blood-violence-vector.php?st=1b18298
сердце http://www.shutterstock.com/pic-76328734/stock-vector-love-icons.html?src=Gj710e7dx4eDeFz4AoCw0A-2-14
сердце http://ru.123rf.com/photo_15239076_heart-tattoos.html
От вас ожидаю:
1. Хотя бы 2 положительных отзыва о вашей работе в профиле.
2. Стоимость поиска за 10 слов (40 ссылок)
Порядок работы:
1. После изучения вашей заявки, пишу устраивает ли стоимость.
2. Предоплата с протекцией (жду от вас реквизиты WebMoney WMR сразу).
3. Как только получил реквизиты, предоставляю вам список из 10 слов в Excel и как в дальнейшем картинки будут использоваться.
4. Жду от вас 40 ссылок в Excel, после получения файла подтверждаю оплату.
По общению:
1. Отвечаю только на заявки c сайта и личные сообщения.
2. Смогу ответить на вашу заявку в воскресенье 7 апреля в 11:00 по Москве.
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