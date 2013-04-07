Подобрать к словам картинки

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  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок345 просмотров

В чём заключается работа:

1. Я предоставляю список из 10 слов в Excel.

Пример: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtvRyLTnD-3edF9NTGVkTWFlNzB4b3VnMWhBUnFxWUE

2. Я предоставляю список сайтов где можно найти черные контурные картинки в векторе (формат ai, eps, svg).

vectorstock.com/royalty-free-vectors/category/signs+symbols

shutterstock.com/cat.mhtml?lang=ru&searchterm=icon&vectors=on&commercial_ok=1&color=%23000000&show_color_wheel=1

commons.wikimedia.org/w/index.php? title=Special:Search&limit=500&offset=0&redirs=0&ns0=1&ns6=1&ns14=1&search=silhouette

clker.com/search/silhouette/1

3. Вы подбираете 4 ссылки с изображением этого слова.

Пример:

сердце http://cdn2.iconfinder.com/icondetails/103180/128/bookmark_favorite_heart_love_valentines_day_icon

сердце http://www.istockphoto.com/stock-illustration-6243856-heart-icon-collection-blood-violence-vector.php?st=1b18298

сердце http://www.shutterstock.com/pic-76328734/stock-vector-love-icons.html?src=Gj710e7dx4eDeFz4AoCw0A-2-14

сердце http://ru.123rf.com/photo_15239076_heart-tattoos.html

От вас ожидаю:

1. Хотя бы 2 положительных отзыва о вашей работе в профиле.

2. Стоимость поиска за 10 слов (40 ссылок)

Порядок работы:

1. После изучения вашей заявки, пишу устраивает ли стоимость.

2. Предоплата с протекцией (жду от вас реквизиты WebMoney WMR сразу).

3. Как только получил реквизиты, предоставляю вам список из 10 слов в Excel и как в дальнейшем картинки будут использоваться.

4. Жду от вас 40 ссылок в Excel, после получения файла подтверждаю оплату.

По общению:

1. Отвечаю только на заявки c сайта и личные сообщения.

2. Смогу ответить на вашу заявку в воскресенье 7 апреля в 11:00 по Москве.

12 лет назад
ev9eniy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

DArinika
Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Спасибо большое за работу!
Очень приятно было работать. При возникновении вопросов, всегда давались очень полные пояснения и указания к работе.
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Все отлично, огромное спасибо за правки! Рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую!
trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Все супер, спасибо за понимание задачи и исполнение!
Спасибо за очередной интересный проект, задание и оплата - все четко !
hapzalis
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$8
2 дня
Огромное спасибо за работу! Рекомендую как исполнителя за внесенные правки и качество работы!
Спасибо Евгений за предоставленую возможность сделать проект. Очень хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DArinika
Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
hapzalis
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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