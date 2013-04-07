Нужна статья

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Завершен13 заявок270 просмотров

Нужно написать статью (копирайт) на тему "циркуляционные насосы". Уникальность от 95% по etxt, объем - 2000 зн. цена - 1.5 у.е/1000 зн.

12 лет назад
lalak
Юрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$3
1 день
Спасибо за хорошую работу. Статья написана качественно и в срок.
Работой остался доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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