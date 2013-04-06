Нужен рерайтер/копирайтер на технический сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок383 просмотра

Мне нужен рерайтер/копирайтер для написания текстов. Тематика: строительство, ремонт, электроника. Не важно мужчина или женщина, главное чтобы автор разбирался в этих тематиках. Будут браться статьи из технических журналов и в основном рерайтится. Но к каждому тексту нужна будет часть копирайта. Обязательно работа с ключами.

Нужен автор для постоянного наполнения сайта. Оплата на Вебмани 30 рублей за 1000 символов без пробелов.

12 лет назад
Ryanik
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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