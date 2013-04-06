Нужно написать статью (копирайт) на тему "циркуляционные насосы". Уникальность от 95% по etxt, объем - 2000 зн. цена - 1.5 у.е/1000 зн.
Нужен рерайтер/копирайтер на технический сайт.
Мне нужен рерайтер/копирайтер для написания текстов. Тематика: строительство, ремонт, электроника. Не важно мужчина или женщина, главное чтобы автор разбирался в этих тематиках. Будут браться статьи из технических журналов и в основном рерайтится. Но к каждому тексту нужна будет часть копирайта. Обязательно работа с ключами.
Нужен автор для постоянного наполнения сайта. Оплата на Вебмани 30 рублей за 1000 символов без пробелов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
В чём заключается работа: 1. Я предоставляю список из 10 слов в Excel. Пример: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtvRyLTnD-3edF9NTGVkTWFlNzB4b3VnMWhBUnFxWUE ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужно наполнить 4 страницы сайта парапланерного клуба: - Полеты на параплане в тандеме с инструктором - Первоначальное обучение - Программы обучения - Продажа снаряжения Расписать с тексте, что ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужны описания для объектов. Детали обсуждаются. Ссылку на сайт по запросу. Пожалуйста, реально оценивайте бюджет! Проект обсуждается только в личке! Всем удачного ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Для длительного сотрудничества требуется ответственный копирайтер для рерайта статей тематики "Сантехника", "Электроинструмент", "Бытовая техника". В день нужно писать примерно 5000-10000 символов. Требования к текстам: 1. Глубокий рерайт - желательно ...Завершен12 лет назад
Нужно написать текстоы для мебельного сайта. Индивидуально по каждому товару.Копирайтинг44 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Рерайтинг статей на тему спортивных товаров 4000-5000 знаков б/пЗавершен12 лет назад
Требуется копирайтер для написания статей, промо текстов, описаний продуктов на английском языке. Тематика ФАРМА. Опыт в фарма теме приветствуется, как и текстик пример. Обьемы большие, до 70 тысяч в неделю можем заказывать. В заявке прошу ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $50
Необходим текст для видеоролика, который будет располагаться на главной странице сайта Web-студии. В этом ролике директор Web-студии продающих сайтов должен рассказать за три минуты о том, что студия занимается созданием сайтов, приносящих прибыль. Что это ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется разработать продающий текст на одностраничный сайт. Цель ЛП – собрать е-мейлы людей, готовых купить велосипед по акции в связи с открытием интернет-магазина. Товар: представляем велосипеды Merida – горные, городские, женские, детские. По ...Завершен12 лет назад