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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
12 лет назад
Opencart
Сотрудничеством доволен, качественно выполненная работа, в короткий срок! Рекомендую Дмитрия как ответственного и высоко-квалифицированного специалиста!
Ответный отзыв
Только положительные впечатления! Четкая задача, вежливость и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
$5
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель. Работу выполнил очень быстро, качественно и не дорого. В общении приятный человек, который не пожалеет совета. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Очень быстро вместе решили проблему! Детальное ТЗ и моментальная оплата!
$30
10 баллов
12 лет назад
PHP
Отлично справился с работой. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Хороший человек, приятный в общении. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
$2
10 баллов
12 лет назад
Ответственный, исполнительный, внимателен к мелочам. В сроки вложился. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать! Четкое ТЗ, быстрая оплата! Рекомендую!
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 21 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $180
от 7 дней
нет рейтинга