Роман оставил о себе самые положительные эмоции, как программист и человек. Работа была выполнена в срок. Так же Роман сделал все доработки и еще чуть чуть помимо ТЗ. Если Вы собираетесь нанять Рамана исполнителем, то тут даже нечего думать, Ваш проект будет в надежных руках.