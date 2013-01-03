Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
11 лет назад
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$100
10 баллов
11 лет назад
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$5
10 баллов
11 лет назад
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$50
10 баллов
11 лет назад
Роман оставил о себе самые положительные эмоции, как программист и человек. Работа была выполнена в срок. Так же Роман сделал все доработки и еще чуть чуть помимо ТЗ. Если Вы собираетесь нанять Рамана исполнителем, то тут даже нечего думать, Ваш проект будет в надежных руках.
Веб-программирование
7 отзывов
от $20
от 1 дня
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HTML-верстка
нет отзывов
от $70
от 2 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 10 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
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