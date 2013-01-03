SimbiX

Роман Жахов SimbiX

 
39 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Более 10 лет опыта разработки ПЗ
Отзывы заказчиков
erius
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Обработка платежей WebMoney на PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
javoronok
Олег 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Админка для фотогалереи
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
world-company
Дмитрий 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Карта на базе API Яндекс.Карт со своими объектами
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
allplayer
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Ajax авторизация
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tuluzaman
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Скрипт мониторинга обменников
Роман оставил о себе самые положительные эмоции, как программист и человек. Работа была выполнена в срок. Так же Роман сделал все доработки и еще чуть чуть помимо ТЗ. Если Вы собираетесь нанять Рамана исполнителем, то тут даже нечего думать, Ваш проект будет в надежных руках.
Веб-программирование
7 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $70
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
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