$5
Нужно подправить позиционирование изображения относительно его родительского блока
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Нужно подправить позиционирование изображения относительно его родительского блока
Нужно добавить два необязательных поля в корзину
Нужно доработать модуль по категориям
Нужно поправить опцию связанную с выбором цвета в карточке товара CMS OpenCart
Нужно реализовать настройку фильтра по опциям и атрибутам на OpenCart
Необходимо отрисовать карту проезда. Подробности в ПМ