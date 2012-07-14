_TOR_

Андрей _TOR_

 
47 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
webelyaev
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Позиционирование
Была предоставлена информация о неудачных попытках исправить отображение элементов на странице, что очень сэкономило время. Оплата сразу после выполнения задачи. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро и четко выполнено задание Рекомендую Владислава, Спасибо!
Ответный отзыв
semenov-ip
Игорь 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработка корзины в OpenCart
Заказчик адекватный, приятно работать с такими людьми. Оплата вовремя.
Работа исполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Vavenko
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Поправка опции
Задание получил четкое, оплату быстро. Рекомендую.
Владимир сделал свою работу оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
allplayer
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$14
10 баллов
11 лет назад
Настройка фильтра
Только положительные впечатления! Четкая задача, вежливость и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Сотрудничеством доволен, качественно выполненная работа, в короткий срок! Рекомендую Дмитрия как ответственного и высоко-квалифицированного специалиста!
Ответный отзыв
deart
Россия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Карта проезда
Спасибо вам, Андрей за работу. Все честно и справедливо. Оплата моментально. Понятное и подробное ТЗ. Всем рекомендую.
Отличный, исполнительный художник. Работа была выполнена качественно и в указаный срок. Все по делу. Огромное спасибо. Рекомендую всем
Ответный отзыв