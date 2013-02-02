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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
12 лет назад
Opencart
Работа исполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв
Заказчик адекватный, приятно работать с такими людьми. Оплата вовремя.
$10
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнителем, профессиональный подход, который очень редко встретиш на фрилансе.
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга