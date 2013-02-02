semenov-ip

Игорь semenov-ip

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Web-программист, качественная работа за приемлемую цену

Отзывы заказчиков

suvorovve
Вячеслав 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Автоматическая рассылка для отзыва
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
_TOR_
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Доработка корзины в OpenCart
Opencart
Работа исполнена качественно и в срок.
Заказчик адекватный, приятно работать с такими людьми. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
antonbergov
Антон 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Мини скрипт - с какого поисковика пользователи
Отличный исполнителем, профессиональный подход, который очень редко встретиш на фрилансе.
+10
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга