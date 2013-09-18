Оптимизация заголовков, написание текста для сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок273 просмотра
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Есть сайт строительной тематики (берегоукрепление, строительство причалов, строительство гидротехнических сооружений) на WordPress.

Необходимо:

1. Написание и размещение 6 уникальных статей по тематике/услугам. Каждая статья 1500 символов. Требуется качественный и легко читаемый текст с плавным включением ключевых слов.

2. Написание и оптимизация заголовков и описаний страниц (метатеги title и description).

Ключевые слова для статей в приложении.

Оплата на WebMoney. Возможна оплата по этапам выполненной работы.

10 лет назад
yokozuan
Алексей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$8
1 день
Заказ выполнен качественно и в оговоренный срок. Без правок. Рекомендую для сотрудничества!
Алексей отличный заказчик. Четко поставил задачу, я выполнил все в срок и своевременно получил оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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