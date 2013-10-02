Оптимизация сайта

Нам нужен человек, консультант по SEO-продвижнию, который помог бы нам продвинуть 7 сайтов (разной направленности) с помощью покупки ссылок, seo-текстов и т.д. Вся эта большая работа не требуется от одного человека, мы можем найти ...
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Есть русскоязычный сайт тематика мода с уникальным наполнением, оптимизирован, но, на сайте проблемы с текстом. Проблема практически в полном отсутствии ключевиков и слабенькими текстами по тематике.
Необходимо:
Оптимизировать тексты по ключевикам. Семантическое ядро готово. Также необходимо дать рекомендации копирайтеру и свои замечания (если все таки будут) по юзабельности.
Количество текстов — 50 статей.
Возможно не только предоплата, а и оплата вперед (при наличии большого кол-ва положительных отзывов).
Возможно долгосрочное сотрудничество.
оплата WMR
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