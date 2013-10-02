Оптимизация сайта

Есть русскоязычный сайт тематика мода с уникальным наполнением, оптимизирован, но, на сайте проблемы с текстом. Проблема практически в полном отсутствии ключевиков и слабенькими текстами по тематике.

Необходимо:

Оптимизировать тексты по ключевикам. Семантическое ядро готово. Также необходимо дать рекомендации копирайтеру и свои замечания (если все таки будут) по юзабельности.

Количество текстов — 50 статей.

Возможно не только предоплата, а и оплата вперед (при наличии большого кол-ва положительных отзывов).

Возможно долгосрочное сотрудничество.

оплата WMR