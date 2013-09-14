Создать семантическое ядро "Шоколадные фонтаны"

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок194 просмотра
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Необходимо составить список запросов по ключевым словам для сайта http://sladfontan.ru

Вот под эти темы нужны будут все возможные ключевики:

- Шоколадные фонтаны

- Шоколад для фонтанов

- Шоколадное фондю

- Фонтаны для напитков

Регион - вся Россия. Поэтому не нужно делать выборку например по словам + город (Шоколадные фонтаны в Новосибирске) и тому подобное. Иначе таких будет много. Т.е. такие связки слова + город не делаем!

В идеале, нужно составить такое ядро чтобы привлечь дополнительный трафик без дополнительных вложений по Низкочастотным, если их будет достаточное кол-во. И обратите пожалуйста ваше внимание на то, что арендой мы не занимаемся, только продажей.

Оплата на рублевый вебмани по факту выполнения. Жду ваши цены.

10 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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