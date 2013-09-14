Создать семантическое ядро "Шоколадные фонтаны"

Необходимо составить список запросов по ключевым словам для сайта http://sladfontan.ru

Вот под эти темы нужны будут все возможные ключевики:

- Шоколадные фонтаны

- Шоколад для фонтанов

- Шоколадное фондю

- Фонтаны для напитков

Регион - вся Россия. Поэтому не нужно делать выборку например по словам + город (Шоколадные фонтаны в Новосибирске) и тому подобное. Иначе таких будет много. Т.е. такие связки слова + город не делаем!

В идеале, нужно составить такое ядро чтобы привлечь дополнительный трафик без дополнительных вложений по Низкочастотным, если их будет достаточное кол-во. И обратите пожалуйста ваше внимание на то, что арендой мы не занимаемся, только продажей.

Оплата на рублевый вебмани по факту выполнения. Жду ваши цены.