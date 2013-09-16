SEO оптимизация и продвижение французского сайта

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок209 просмотров
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cайт : http://www.crazy-fluo.fr

вот список ключевых слов :

bracelets fluo

bracelet fluo

maquillage fluo

maquillage uv

peinture fluo

peintures fluo

lunettes fluo

lunette fluo

vernis uv

baton fluo

batons fluo

проект подразумевает полную внутреннюю оптимизацию :

-Sitemap XML

- Error 404

- Robot.txt

- Url redirection 301

- CSS

- Optimisation of product page

- Optimisation of category

- Correction of errors in google webmaster tool

- Correction of tags Hn , в том числе в модулях.

должны буть учтены последние нормы google penguin

спасибо за ваши предложения

10 лет назад
WeeTeam
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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