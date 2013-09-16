Собственно есть совершенно новый проект, нигде никогда не продвигался, все описания на нем уникальны и были заказаны. Тематика софт - все легально, никакого варез. Продвигать надо по названиям программ, всего их около 700 на данный ...
SEO оптимизация и продвижение французского сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
cайт : http://www.crazy-fluo.fr
вот список ключевых слов :
bracelets fluo
bracelet fluo
maquillage fluo
maquillage uv
peinture fluo
peintures fluo
lunettes fluo
lunette fluo
vernis uv
baton fluo
batons fluo
проект подразумевает полную внутреннюю оптимизацию :
-Sitemap XML
- Error 404
- Robot.txt
- Url redirection 301
- CSS
- Optimisation of product page
- Optimisation of category
- Correction of errors in google webmaster tool
- Correction of tags Hn , в том числе в модулях.
должны буть учтены последние нормы google penguin
спасибо за ваши предложения
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