Профессиональные навыки:
- Знание языков разметки HTML, CSS
- Уверенные знания SEO
- Базовые знания языка программирования Python
- Знаком с синтаксисом PHP, Javascript
- Опыт создания сайтов на CMS Wordpress, Joomla, OpenCart
- Уверенный пользователь: ОС Windows, Linux(Ubuntu, Linux Mint, Xubuntu и пр.)
- Английский базового уровня
Любые работы связанные с SEO и SMM:
1. Раскрутка сайта в поисковых системах.
2. Раскрутка и привлечение клиентов в социальных сетях (SMM).
3. Ведение страничек и групп в социальных сетях.
4. Закупка ссылок.
5. SEO-аудит сайта.
6. Составление СЯ (семантическое ядро).
7. Подготовка оптимизированных текстов.
8. Внутренняя перелинковка.
9. Расчет бюджета продвижения.
10. Написание околоссылочного текста и другое.
11. Ведение групп в социальных сетях.
Выполню быстро, качественно и по выгодным ценам! Обращайтесь.
Создам для вас простой и бюджетный, но в тоже время симпатичный сайт на одной из перечисленных CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, Candidat, OpenCart.
Установлю шаблон, для Wordpress есть возможность сделать уникальный, недорого.
Установлю и настрою все плагины, дополнения.
Помощь в регистрации домена. Помогу с установкой сайта на хостинг. Есть также возможность установки сайта на мой хостинг, у меня много свободного места на аккаунте.
Услуги контент-менеджера для вашего сайта.
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Skype: nekileonid
Портфолио
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