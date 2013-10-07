megasuperbobr

Леонид megasuperbobr

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Семантическое ядро, SMM продвижение, SEO раскрутка, контент-менеджер, рерайтинг, ссылки

Профессиональные навыки:

  • Знание языков разметки HTML, CSS
  • Уверенные знания SEO
  • Базовые знания языка программирования Python
  • Знаком с синтаксисом PHP, Javascript
  • Опыт создания сайтов на CMS Wordpress, Joomla, OpenCart
  • Уверенный пользователь: ОС Windows, Linux(Ubuntu, Linux Mint, Xubuntu и пр.)
  • Английский базового уровня
Качественная семантика для вашего сайта! Составлю семантическое ядро для вашего проекта, используя свой большой опыт в этой сфере и необходимый лицензионный софт.

Любые работы связанные с SEO и SMM:

1. Раскрутка сайта в поисковых системах.

2. Раскрутка и привлечение клиентов в социальных сетях (SMM).

3. Ведение страничек и групп в социальных сетях.

4. Закупка ссылок.

5. SEO-аудит сайта.

6. Составление СЯ (семантическое ядро).

7. Подготовка оптимизированных текстов.

8. Внутренняя перелинковка.

9. Расчет бюджета продвижения.

10. Написание околоссылочного текста и другое.

11. Ведение групп в социальных сетях.

Выполню быстро, качественно и по выгодным ценам! Обращайтесь.

Создам для вас простой и бюджетный, но в тоже время симпатичный сайт на одной из перечисленных CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, Candidat, OpenCart.

Установлю шаблон, для Wordpress есть возможность сделать уникальный, недорого.

Установлю и настрою все плагины, дополнения.

Помощь в регистрации домена. Помогу с установкой сайта на хостинг. Есть также возможность установки сайта на мой хостинг, у меня много свободного места на аккаунте.

Услуги контент-менеджера для вашего сайта.

Контакты:

Skype: nekileonid

Портфолио

Отзывы заказчиков

andrejwest
Андрей 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Пригласить в группу 500 человек
Заказ выполнен качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятный в общении, четкое ТЗ, оплата вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
akaplenko
Андрей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Составление семантического ядра стайтеного сайта
Отлично подобрал семантическое ядро исходя из моих требований
Отличный заказчик. Адекватные требования к исполнителю, своевременная оплата.
Ответный отзыв
mirekua
50 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Повысить ТиЦ, поднять в поиске
Отличная работа! Исполнитель работал на условиях мани бек в случае если уровень его работы будет вызывать сомнения. В течении всей работы исполнитель подробно разъяснял суть своих действий, а также предоставлял достаточно исчерпывающие рекомендации.
Мирон это мега-адекватный и просто отличный заказчик! Человек, который всегда готов выслушать и с которым приятно работать и общаться. Также своевременная и точная оплата.
Ответный отзыв
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Сделать анализ ниш по заданным ключам
Сотрудничество состоялось. Всё хорошо. Леонид меня здорово выручил, потому что сроки действительно горели. Добросовестный исполнитель.
Таких людей как Роман, хочется чаще встречать не только в онлайн, но и в реальной жизни. Мега адекватный заказчик, вежливый в общении, моментальная оплата. От сотрудничества только положительные эмоции.
Ответный отзыв
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Сформировать ядро запросов и сделать просчет
Прекрасный исполнитель - грамотный и обязательный!
Отличный заказчик!Чётко поставленная задача и своевременная оплата!
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#68
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#48