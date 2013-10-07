Семантическое ядро, SMM продвижение, SEO раскрутка, контент-менеджер, рерайтинг, ссылки

Профессиональные навыки:

Знание языков разметки HTML, CSS

Уверенные знания SEO

Базовые знания языка программирования Python

Знаком с синтаксисом PHP, Javascript

Опыт создания сайтов на CMS Wordpress, Joomla, OpenCart

Уверенный пользователь: ОС Windows, Linux(Ubuntu, Linux Mint, Xubuntu и пр.)

Английский базового уровня

Качественная семантика для вашего сайта! Составлю семантическое ядро для вашего проекта, используя свой большой опыт в этой сфере и необходимый лицензионный софт.

Любые работы связанные с SEO и SMM:

1. Раскрутка сайта в поисковых системах.

2. Раскрутка и привлечение клиентов в социальных сетях (SMM).

3. Ведение страничек и групп в социальных сетях.

4. Закупка ссылок.

5. SEO-аудит сайта.

6. Составление СЯ (семантическое ядро).

7. Подготовка оптимизированных текстов.

8. Внутренняя перелинковка.

9. Расчет бюджета продвижения.

10. Написание околоссылочного текста и другое.

11. Ведение групп в социальных сетях.

Выполню быстро, качественно и по выгодным ценам! Обращайтесь.

Создам для вас простой и бюджетный, но в тоже время симпатичный сайт на одной из перечисленных CMS: Wordpress, Joomla, Drupal, Candidat, OpenCart.

Установлю шаблон, для Wordpress есть возможность сделать уникальный, недорого.

Установлю и настрою все плагины, дополнения.

Помощь в регистрации домена. Помогу с установкой сайта на хостинг. Есть также возможность установки сайта на мой хостинг, у меня много свободного места на аккаунте.

Услуги контент-менеджера для вашего сайта.

Контакты:

Skype: nekileonid