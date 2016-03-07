Вики меню для группы вконтакте

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Завершен4 заявки212 просмотров

Приветствую Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать вики-меню для группы ВК. Пример скину в личку. От Вас цены и сроки.

9 лет назад
megasuperbobr
Леонид 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

saweliy7
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
2 дня
Отличный специалист! Заказывал меню в группу - все четко и в срок. Вежливый в общении, рекомендую! Спасибо!
Леонид спасибо! надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

saweliy7
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)