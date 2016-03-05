SMM специалист с опытом в инстаграм, ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка135 просмотров

Для проведения SMM кампании в Instagram и ВК. Требуется специалист с хорошим опытом, кейсами в соц сетях.

Необходимо поиск и проведение публикаций в сооществах, у блоггеров, в аккаунтах звезд. Составление и проведение крутого конкурса. Высылайте ссылку на кейсы и пишите ориентир по ценам. 

9 лет назад
antoshhh
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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