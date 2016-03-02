Поиск людей по параметрам в Facebook и общение по скрипту (шаблону)

Необходимо с помощью предоставленного нами аккаунта искать в Facebook людей по должности, добавлять их в друзья и вступать в переписку по предоставленному скрипту. Скрипт представляет собой мини-опрос.

Предложите свой чек за десять найденных и отинтервьюированных контактов (прошедший цикл переписки).

Спасибо!