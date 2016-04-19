Настройка таргетинговой рекламы и ретаргетинга

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен5 заявок227 просмотров

Я выбираю сейчас специалиста по настройке таргетинговой рекламы (в ВК, FB, позже, возможно, Инстаграм и MyTarget). В принципе я сам умею это делать, но не хватает времени, а делать нужно качественно. 

Необходимо вот что: 

1) Отбор ЦА (людей, групп, сообществ) по заданным критериям через сервисы Церебро или Барков. 

2) Создание объявлений (20-30 с разными картинками и текстами). Оригинальные картинки предоставлю (их не надо будет искать), образцы заголовков и текстов также вышлю. 

3) Тестирование, отбор лучших объявлений. 

4) Получение максимально низкой цены клика целевого клиента. 

5) Нужен подбор групп и настройка ретаргетинга (1. на посетителей посадочной страницы; 2. на список e-mail'в). Примеры релевантных групп приведу. 

Я ищу надёжного исполнителя. Если цена и результат работы устроит, то буду обращаться с аналогичными запросами и в будущем. 

Жду Ваших предложений. Желательно с кейсами. Укажите цены и сроки. 

С уважением, Евгений

9 лет назад
amphitrion
Евгений 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sergey_target
Сергей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$44
14 дней
Заказывал у Сергея настройку таргетинговой рекламы в Вконтакте. Сергей внимательно изучил ТЗ и сделал качественную выборку целевой аудитории. Была запущена реклама. Были проведены тесты. Сергею удалось добиться хорошего CTR и невысокой цены клика. Буду продолжать сотрудничество. Могу смело рекомендовать Сергея как отличного специалиста по таргетинговой рекламе. Обращайтесь! Не пожалеете. Евгений
Заказчик всегда предоставляет подробное ТЗ на каждый проект. Оплата производит в срок. Работаем уже продолжительное время.

Заявки фрилансеров

sergey_target
Сергей 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад