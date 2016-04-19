Настройка таргетинговой рекламы и ретаргетинга

Я выбираю сейчас специалиста по настройке таргетинговой рекламы (в ВК, FB, позже, возможно, Инстаграм и MyTarget). В принципе я сам умею это делать, но не хватает времени, а делать нужно качественно.

Необходимо вот что:

1) Отбор ЦА (людей, групп, сообществ) по заданным критериям через сервисы Церебро или Барков.

2) Создание объявлений (20-30 с разными картинками и текстами). Оригинальные картинки предоставлю (их не надо будет искать), образцы заголовков и текстов также вышлю.

3) Тестирование, отбор лучших объявлений.

4) Получение максимально низкой цены клика целевого клиента.

5) Нужен подбор групп и настройка ретаргетинга (1. на посетителей посадочной страницы; 2. на список e-mail'в). Примеры релевантных групп приведу.

Я ищу надёжного исполнителя. Если цена и результат работы устроит, то буду обращаться с аналогичными запросами и в будущем.

Жду Ваших предложений. Желательно с кейсами. Укажите цены и сроки.

С уважением, Евгений