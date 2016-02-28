Сделать 200 постов в группу Вконтакте

Требуется создание 200 постов в группу, посвященную собакам. Посты создаются из картинок и текстов в интернете по образцу.

Требование к исполнителю:

-Любовь к собакам

-Хорошее знание соц.сети "Вконтакте"

-Умение находить информацию в интернете через поисковые системы (Яндекс, Google)

-Грамотность

Оплата сдельная за задание (несколько постов).

Если Вас заинтересовало, напишите нам о себе:

-Ваше имя, город, возраст.

-Наличие собаки (если есть, то порода).

-Опыт подобной работы (подбор материалов для поста).