В группу ВК пригласить участников из других групп конкретной тематики. Только реальных, живых людей. Ваше предложение цены за 1000 человек. Без ботов и собачек. Оплата после проверки. При удачном сотрудничестве, заказ ...
Сделать 200 постов в группу Вконтакте
Требуется создание 200 постов в группу, посвященную собакам. Посты создаются из картинок и текстов в интернете по образцу.
Требование к исполнителю:
-Любовь к собакам
-Хорошее знание соц.сети "Вконтакте"
-Умение находить информацию в интернете через поисковые системы (Яндекс, Google)
-Грамотность
Оплата сдельная за задание (несколько постов).
Если Вас заинтересовало, напишите нам о себе:
-Ваше имя, город, возраст.
-Наличие собаки (если есть, то порода).
-Опыт подобной работы (подбор материалов для поста).
Заявки фрилансеров
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