Нужен администратор группы в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок266 просмотров

группа https://vk.com/gidstroy по недвижимости 

10-15 постов в день раскрутка только белыми методами задача 100к

9 лет назад
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров