Отзывы о приложении в appstore

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Добрый день!

Необходимо скачать и оставить хороший отзыв о приложении для iphone или ipad.

Приложение доступно через поиск в appstore: "infoavon"

Например:

- "Интересное приложение Очень интересное приложение, много нового

узнал, все очень легко читается. Советую всем. Очень хочу работать в Эйвон."

- "Супер приложение! Всем рекомендую"

- "Регистрируйтесь и получайте скидку!"

- "Очень полезное приложение"

или любой другой положительный отзыв.

Предлагаю бюджет 0.5$ - 1 установка и отзыв.

Оплату удобнее всего производить в рублях.

9 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров