Требуется выполнить персональную рассылку в соц. сети вк по списку.
Добавить 500-1000 пользователей на страницу в vk
в vk есть страница http://bit.ly/1QklAua
нужно добавить 500-1000 подписчиков. Реальных, не ботов. Указывайте вашу стоимость и сроки
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