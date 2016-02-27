Добавить 500-1000 пользователей на страницу в vk

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок197 просмотров

в vk есть страница http://bit.ly/1QklAua

нужно добавить 500-1000 подписчиков. Реальных, не ботов. Указывайте вашу стоимость и сроки

9 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров