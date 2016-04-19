SMM для интернет-магазина систем безопасности

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок93 просмотра

Здравствуйте!

Нужны услуги интернет-маркетинга в соц сетях для интернет-магазина систем безопасности (сигнализация, видеонаблюдение, домофоны, датчики движения и т.д).

Задача — привлечение новых клиентов (повышение прибыли), а также создание положительного профессионального имиджа компании.

От исполнителя ожидаются конкретные предложения по поставленной задаче, с указанием стоимости работы.

Ссылки на сайт и страницы в сетях здесь.

9 лет назад
pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$300
30 дней
Все в порядке, продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик! Все на высшем уровне , сотрудничество продолжаем! Рекомендую

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
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