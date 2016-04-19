SMM для интернет-магазина систем безопасности

Здравствуйте!

Нужны услуги интернет-маркетинга в соц сетях для интернет-магазина систем безопасности (сигнализация, видеонаблюдение, домофоны, датчики движения и т.д).

Задача — привлечение новых клиентов (повышение прибыли), а также создание положительного профессионального имиджа компании.

От исполнителя ожидаются конкретные предложения по поставленной задаче, с указанием стоимости работы.

Ссылки на сайт и страницы в сетях здесь.