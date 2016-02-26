Рекламная кампании ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки186 просмотров

• Парсить через Церебро клиентов в заданной группе по заданным параметрам.

• Оформить и вести группы ВК.

• Создать рекламные объявления.

• Настроить, тестировать и оптимизировать рекламную кампанию ВК по требованиям ВК 2016го года.

• Вести трафик на внешний сайт и в группу.

• Оптимизировать цены и лида.

Желательно иметь:

• Навык работы с Publer от 6 месяцев.

• Хорошие кейсы по CTR, цене и конверсии. 

• Опыт в проектах: тренинги, фестивали, живые мероприятия, инфо-бизнес, вебинары, артисты, музыканты. 

• Навык настройка utl меток.

Сообщите пожалуйста:

• Цену.

• Сроки.

9 лет назад
kristinaskz
Кристина 
43 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров