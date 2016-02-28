В группу ВК пригласить участников из других групп конкретной тематики. Только реальных, живых людей. Ваше предложение цены за 1000 человек. Без ботов и собачек. Оплата после проверки. При удачном сотрудничестве, заказ ...
Создание и ведение компании в Соцсетях Facebook, Вконтакте, и др. SMM
Здравствуйте!
Требуется специалист по SMM, для продвижения ходового товара из интернет магазина в соцсетях.
Ваши задачи:
- Создание и ведение групп в сетях FB, VK и возможно, ОКи Instagram
- Настройка и ведение таргетированной рекламы
- Реклама в сообществах
Принцип работы:
1) Вы получаете единоразовую оплату за создание рекламной компании 1 товара. (Ваша цена)
2) Сопровождаете и корректируете работу этих компаний.
3) Дополнительно оплачивается каждая совершенная конверсия (в соцсети, или на сайте). (Рассчитываем после 1 недели работы)
Если Вас заинтересовал этот проект, просьба в ответе указать стоимость и сроки, по каждому пункту в котором вы имеете опыт настройки:
VK (Вконтакте)
Создание групы (???грн ???дней )
Настройка таргетированной рекламы (???грн ???дней )
Создание и размещение рекламного поста в группе (???грн ???дней )
Создание группы (???грн ???дней )
Настройка таргетированной рекламы(???грн ???дней )
Создание и размещение рекламного поста в группе (???грн ???дней )
OK (Одноклассники)
Cоздание группы (???грн ???дней )
Настройка таргетированной рекламы (???грн ???дней )
Создание и размещение рекламного поста в группе (???грн ???дней )
Создание и ведение рекламной компании в Instagramm (???грн ???дней )
Заявки фрилансеров
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