Создание и ведение компании в Соцсетях Facebook, Вконтакте, и др. SMM

Здравствуйте!

Требуется специалист по SMM, для продвижения ходового товара из интернет магазина в соцсетях.

Ваши задачи:

- Создание и ведение групп в сетях FB, VK и возможно, ОКи Instagram

- Настройка и ведение таргетированной рекламы

- Реклама в сообществах

Принцип работы:

1) Вы получаете единоразовую оплату за создание рекламной компании 1 товара. (Ваша цена)

2) Сопровождаете и корректируете работу этих компаний.

3) Дополнительно оплачивается каждая совершенная конверсия (в соцсети, или на сайте). (Рассчитываем после 1 недели работы)

Если Вас заинтересовал этот проект, просьба в ответе указать стоимость и сроки, по каждому пункту в котором вы имеете опыт настройки:

VK (Вконтакте)

Создание групы﻿﻿ (???грн ???дней﻿ )﻿

Настройка таргетированной рекламы﻿﻿ (???грн ???дней﻿ )﻿

Создание и размещение рекламного поста в группе (???грн ???дней﻿ )﻿

Facebook

Создание группы (???грн ???дней﻿ )﻿

Настройка таргетированной рекламы(???грн ???дней﻿ )﻿

Создание и размещение рекламного поста в группе (???грн ???дней﻿ )﻿

OK (Одноклассники)

Cоздание группы (???грн ???дней﻿ )﻿

Настройка таргетированной рекламы (???грн ???дней﻿ )﻿

Создание и размещение рекламного поста в группе (???грн ???дней﻿ )﻿

Создание и ведение рекламной компании в Instagramm (???грн ???дней﻿ )﻿