Vsabar

Владимир Соколенко Vsabar

 
40 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
adamdickins
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Интегрировать форму в сайт, и отредактировать содержимое.
Все прошло отлично
Отличный программист. выполнил качественно, и в срок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Создание компании в Adwords/Директ. Ленд + интернет магазин
Все отлично, хороший заказчик
Артём - Отличный специалист по контекстной рекламе. Адвордс настроил быстро, и качественно. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
vladaley
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Наполнения Интернет магазина (300+ товаров)
Хороший работодатель, все вовремя и ТЗ,и оплата
Елена отлично справилась с заданием. Очень пунктуальна и ответственна. Всем советую!
Ответный отзыв