Здравствуйте! Требуется специалист по SMM, для продвижения ходового товара из интернет магазина в соцсетях. [b]Ваши задачи:[/b] - Создание и ведение групп в сетях FB, VK и возможно, ОКи Instagram - Настройка и ведение таргетированной рекламы - Реклама в сообществах [b]Принцип работы:[/b] 1) ...