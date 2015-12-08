Здравствуйте! Формы заказа находятся на отдельных страницах. Необходимо код форм перенести в общий index.php и настроить отправку на email.
- $10Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Здравствуйте уважаемые Фрилансеры! 1. Необходимо прикрутить форму отправки данных на емейл. Форма есть, сайт есть.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $5
Здравствуйте уважаемые Фрилансеры! 1. Необходимо прикрутить форму отправки данных на емейл. Форма есть, сайт есть. 2. Убрать ненужное, и немного изменить тексты на сайтеHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Доброго времени суток. Необходимо убрать блок с одностраничника. Сайт в свое время создавался на конструкторе сайтов, поэтому с кодом беда...HTML-верстка31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется специалист по SMM, для продвижения ходового товара из интернет магазина в соцсетях. [b]Ваши задачи:[/b] - Создание и ведение групп в сетях FB, VK и возможно, ОКи Instagram - Настройка и ведение таргетированной рекламы - Реклама в сообществах [b]Принцип работы:[/b] 1) ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо заполнить карточки товаров Интернет магазина подарков. (300+ товаров) Карточка товара: 1. Создать описание товара (до 1000 символов) 2. Найти от 3 до 5 фото в хорошем качестве. 3. Найти 1 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо настроить [b]Adwords, Директ.[/b] [b]Товары: [/b] - Электропилка для стоп Scholl (Лендинг) - Интернет магазин подарков (300 товаров) - Периодически добавляются новые лендинги на которые необходимо настраивать рекламу. [b] ГЕО: Украина [/b] ___________________________________ [b]Задача №1: [/b] Создание компании для ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен8 лет назад