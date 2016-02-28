Продвижение в соц.сетях,маркетинг

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок261 просмотр

Задачи: Комплексное продвижение в самых популярных соц.сетях,администрирование(чистка от спама,ботов,ответы на вопросы),оформление групп,аккаунтов,пабликов,ведение,наполнение контентом(фото,видео,аудио и тд.). Создание лендинга(дизайн и оформление по нашему требованию). Контекстная реклама в Яндекс Директ,Google AdWords.

Google Ads
9 лет назад
DonLeos
Сергей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров