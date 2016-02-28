Выполнить раскрутку страницы в facebook, добавить участников в VK

Необходимо выполнить раскрутку страницы в facebook, добавить 10-20 тысяч лайков

Так же хочется еще добавить в группу на vk тысяч 10 участников.

Боты \ не боты не важно. Главное, чтобы не забанили.

Период выполнения любой, главное чтобы без риска.