Выполнить раскрутку страницы в facebook, добавить участников в VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок160 просмотров

Необходимо выполнить раскрутку страницы в facebook, добавить 10-20 тысяч лайков

Так же хочется еще добавить в группу на vk тысяч 10 участников.

Боты \ не боты не важно. Главное, чтобы не забанили.

Период выполнения любой, главное чтобы без риска.

9 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров