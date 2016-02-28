Ведение блога

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки195 просмотров

Ищу специалиста, для продвижения интернет магазина, а именно методом обсуждения в блогах, соцсетях, на тематических площадках и т.п. Так же написание отзывов.

9 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров