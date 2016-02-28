Продвижение логистической компании в Linked In Rus

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки156 просмотров

Сайт компании:

http://www.agility.com

Задачи:

- создать профиль компании,

- готовить и присылать постингплан раз в месяц (тематика и критерии обсуждаются с выбранным кандидатом),

- делать 1 - 2 публикации в неделю,

- определение и согласование KPI ежемесячно.

Требования:

- обязателен опыт продвижения B2B бизнеса в Linked In,

- наличие портфолио.

Стоимость до 5 000 руб./мес.

9 лет назад
medjeke
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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