В группу ВК пригласить участников из других групп конкретной тематики. Только реальных, живых людей. Ваше предложение цены за 1000 человек. Без ботов и собачек. Оплата после проверки. При удачном сотрудничестве, заказ ...
Продвижение логистической компании в Linked In Rus
Сайт компании:
Задачи:
- создать профиль компании,
- готовить и присылать постингплан раз в месяц (тематика и критерии обсуждаются с выбранным кандидатом),
- делать 1 - 2 публикации в неделю,
- определение и согласование KPI ежемесячно.
Требования:
- обязателен опыт продвижения B2B бизнеса в Linked In,
- наличие портфолио.
Стоимость до 5 000 руб./мес.
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