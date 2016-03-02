Вести несложный инстаграм на авто заданную тематику- 1 месяц

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок230 просмотров

Нужно 2 раза в неделю в течение месяца выкладывать какие-либо наши фото (предоставим) инициатива информационного повода может при этом исходить от вас, а если нам что-то надо то предложим мы. 

Если к примеру праздник, то поздравить какой то тематической картинкой нашу аудиторию, ставя при этом всегда максимальное кол-во хештегов.

Тематику уточнили. От вас это могут быть когда то наши фото оформленные немного вами, а когда-то баннеры какие либо, акционные и пр. Жду цену за весь проект (то есть за месяц)

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров