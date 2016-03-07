Ведение и продвижение группы в фейсбук

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Завершен1 заявка150 просмотров

Ведение и продвижение в фейсбук группы по мужскому стилю.

9 лет назад
GialloRossi_10
Антон 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$300
3 дня
Не первый раз сотрудничаем с Александром, все работы по ведению группы выполняются очень качественно и в срок. Нет необходимости контролировать работу каждый день. Общее впечатление от работы положительное.
Спасибо Антону за интересный проект! Сотрудничество проходило на высшем уровне . Рекомендую как ответственного и добросовестного заказчика!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
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