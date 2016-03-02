Необходимо с помощью предоставленного нами аккаунта искать в Facebook людей по должности, добавлять их в друзья и вступать в переписку по предоставленному скрипту. Скрипт представляет собой мини-опрос. Предложите свой чек за десять ...
Нужно продвинуть группу в вк
Требуется продвинуть коммерческую группу в вк, продажа услуг. Требуется не "накрутить" подписчиков а сделать группу продающей. И далее вести группу.
Заявки фрилансеров
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