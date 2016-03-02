Нужно продвинуть группу в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок187 просмотров

Требуется продвинуть коммерческую группу в вк, продажа услуг.  Требуется не "накрутить" подписчиков а сделать группу продающей. И далее вести группу.

9 лет назад
anton515
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров