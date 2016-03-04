Страницу "Помощь по сайту" как ВКонтакте

Оригинал: https://vk.com/support?act=home

Необходимо для сайта: http://smoservice.ru/faq

Необходимо скопировать: http://joxi.ru/GrqBjOecxjNEmz

Что бы рядом с названием категории вопросов было место для картинки, сохранив все эффекты наведения как в оригинале и перенести это в .css удобно.

Качественно. В финальном варианте работы: код который вставить в сайт + .css код который необходимо добавить в код нашего сайта.