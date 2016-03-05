Монетизация и продвижение группы в ВК

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок195 просмотров

Добрый день!

Имеется группа в ВК "Типичный [название города]". Аудитория 10.000 чел.

Все посетители реальные, не боты. Есть план по развитию и монетизации.

Требуется консультант для анализа наших предполагаемых действий плана раскрутки + свои советы и рекомендации.

Общение: голос скайп, по договренности. Предполагаемая цена: 20$

9 лет назад
Askuzin
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров