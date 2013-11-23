Нарастить тиц сайтов из ЯК

$500
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки176 просмотров
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Есть старый сайт в ЯК, стройка, с тиц > 100 для которого требуется нарастить тиц, желательно вечными ссылками с ростом поискового трафика.

Рассматриваются варианты как полного вашего продвижения, так и консультации/помощи.

Наличие реальных результатов в наращивании тиц необходимо.

10 лет назад
karpsw
Сергей 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DarkSkyX
Артем 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$500
30 дней
Весьма компетентный и пунктуальный исполнитель, приятно сотрудничать, надеюсь на длительное сотрудничество, рекомендую.
Четко составленное задание и требования, что очень редко встретишь у заказчиков, которые после принятия проекта еще долго объясняют что им нужно. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество )