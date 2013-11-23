Нарастить тиц сайтов из ЯК

Собственно есть совершенно новый проект, нигде никогда не продвигался, все описания на нем уникальны и были заказаны. Тематика софт - все легально, никакого варез. Продвигать надо по названиям программ, всего их около 700 на данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старый сайт в ЯК, стройка, с тиц > 100 для которого требуется нарастить тиц, желательно вечными ссылками с ростом поискового трафика.
Рассматриваются варианты как полного вашего продвижения, так и консультации/помощи.
Наличие реальных результатов в наращивании тиц необходимо.
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