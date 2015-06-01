Написать 4-5 предложений для SEO под рубрики

Привет, есть женский сайт на домене .ua. Ищем копирайтеров, которые смогут писать статьи, что генерируют траф по НЧ на сайт. Схема работы: 1) Копирайтер может сам выбрать 5-6 статей женской тематики и написать статьи. 2) После публикации проводим ...