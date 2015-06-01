Написать 4-5 предложений для SEO под рубрики

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок326 просмотров
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Есть свадебный сайт, надо под каждую рубрику написать красивый, лаконичный по теме текст с ключевиками 4-5 предложений.

Количество рубрик = 31шт

10 лет назад
Kurgaev
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$25
2 дня
Быстро, все по делу. Рекомендую.
Сотрудничеством с Кириллом довольна. Все четко и ясно, своевременная оплата. Рекомендую!