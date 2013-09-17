Нужно добавить, разместить 100 ссылок на разные сайты.

Можно использовать разные варианты, используя совет смотреть "тут", "здесь", можно прямую ссылку указывать, фото ссылкой, и прочее, главная задача, чтобы было 100 прямых ссылок на сайтах. Сайты типа соц.сетей, твиттеров не считаются.

Срок до 2-х месяцев.

оплата по частям

С вас цена за все 100 ссылок.