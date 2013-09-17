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Написание трафикогенерирующх статей для жен. сайта
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Привет, есть женский сайт на домене .ua. Ищем копирайтеров, которые смогут писать статьи, что генерируют траф по НЧ на сайт.
Схема работы:
1) Копирайтер может сам выбрать 5-6 статей женской тематики и написать статьи.
2) После публикации проводим оплату по тарифу 3usd/1000 символов и замеряем траф на статьи.
3) Если статьи покажут норм траф на сайт - берем в штат на удаленку. 6 usd/1000 символов.
P.S. Как вы поняли, копирайтер должен знать что-то о SEO и оптимизации. Учить не будем. Вся инфа есть в инете.
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