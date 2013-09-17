Написание трафикогенерирующх статей для жен. сайта

Привет, есть женский сайт на домене .ua. Ищем копирайтеров, которые смогут писать статьи, что генерируют траф по НЧ на сайт.

Схема работы:

1) Копирайтер может сам выбрать 5-6 статей женской тематики и написать статьи.

2) После публикации проводим оплату по тарифу 3usd/1000 символов и замеряем траф на статьи.

3) Если статьи покажут норм траф на сайт - берем в штат на удаленку. 6 usd/1000 символов.

P.S. Как вы поняли, копирайтер должен знать что-то о SEO и оптимизации. Учить не будем. Вся инфа есть в инете.