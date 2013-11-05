Написание и пост отзывов о компании

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Необходимо на тематических ресурсах разместить положительные отзывы о компании и ее продукции.

Интересует цена за 1 отзыв.

Оплата после проверки всех постов.

10 лет назад
igorshepe
Игорь 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
IgorBielov
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в полном объеме! Рекомендую к сотрудничеству.
Прошло успешно. Оплату получил.