Повысить ТиЦ, поднять в поиске

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Необходимо повысить ТиЦ (сейчас меньше 10) и поднять его в поиске

10 лет назад
mirekua
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
megasuperbobr
Леонид 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$40
60 дней
Отличная работа! Исполнитель работал на условиях мани бек в случае если уровень его работы будет вызывать сомнения. В течении всей работы исполнитель подробно разъяснял суть своих действий, а также предоставлял достаточно исчерпывающие рекомендации.
Мирон это мега-адекватный и просто отличный заказчик! Человек, который всегда готов выслушать и с которым приятно работать и общаться. Также своевременная и точная оплата.