SEO cпециалист для портала. Постоянное сотруд-ство

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок240 просмотров
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Добрый день, представляю портал otdih72.ru г. Тюмень.

1) Выявить недостатки и ошибки по отношению к поисковым системам

2) Составить СЯ

3) Продвинуть запросы в поисковиках

Качества SEO оптимизатора:

1) Ответственность.

2) Инициативность.

От вас прозрачный и четкий план действий

10 лет назад
Gudvin72
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад