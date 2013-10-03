Ручной прогон по базе трастовых сайтов

$2500
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки192 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна качественная база и размещение в ней анкорных вечных ссылок (прямое/разбавленное вхождение)

Что нужно:

1. Написание анкоров

2. Размещение в web 2.0, форум профилях, социальных закладках, каталогах статей, Dle профилях, микроблогах, тематичеких саттелитах, крупных блогах. Требуется, чтобы в панели вебмастера появилось МИНИМУМ +1000 новых качественных ВЕЧНЫХ ссылок.

Бюджет на ссылки и работу 2000 долларов, а значит 2 у.е. за 1 ссылку.

Помимо этого необходимо провести полный анализ внутренней оптимизации, предоставить отчет, приветствуются рекомендации от исполнителя.

Дополнительно к бюджету +200 долларов.

10 лет назад
pogok
Блок 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$2200
14 дней
Выбор Александра был не случайным. Чтобы стать лидером и максимально успешно продвинуть свой проект в сети, надо сотрудничать исключительно с профессионалами своего дела, как Румянцев Александр, у которых есть опыт работы с крупными клиентами. Приятно удивил комплексный подход к делу: кроме аудита сайта и наращивания ссылочного ядра, получила рекомендации об улучшении юзабилити сайта. Стоит отметить, что первые результаты были достигнуты раньше оговоренного срока! В апдейт тИЦа от 25 сентября сайт получил +40 (стал 120). Прирост бэков по ЯВМ на плюс 1180 за неделю, все ссылки очень качественные Моментальный рост трафика +200-250 уников/день. Работа с клиентом поставлена на высоком уровне, что делает сотрудничество еще более приятным!
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