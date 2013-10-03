Ручной прогон по базе трастовых сайтов

Выбор Александра был не случайным. Чтобы стать лидером и максимально успешно продвинуть свой проект в сети, надо сотрудничать исключительно с профессионалами своего дела, как Румянцев Александр, у которых есть опыт работы с крупными клиентами. Приятно удивил комплексный подход к делу: кроме аудита сайта и наращивания ссылочного ядра, получила рекомендации об улучшении юзабилити сайта. Стоит отметить, что первые результаты были достигнуты раньше оговоренного срока! В апдейт тИЦа от 25 сентября сайт получил +40 (стал 120). Прирост бэков по ЯВМ на плюс 1180 за неделю, все ссылки очень качественные Моментальный рост трафика +200-250 уников/день. Работа с клиентом поставлена на высоком уровне, что делает сотрудничество еще более приятным!