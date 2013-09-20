Постинг комментариев и постов на форумах

Доброго времени суток всем! Нужен исполнитель С ОПЫТОМ, имеющий аккаунты на разных (не менее 5) сайтах по тематикам - бизнес, реклама и другие, подходящие для рекламного агентства тематики. От вас ссылки на ваши аккаунты, что бы разговор ...