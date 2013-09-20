Постинг комментариев и постов на форумах

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки215 просмотров
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Работа:

- комментирование,

- постинг на форумах

Темы статей и форумов:

- иммиграция в Австралию: документы, визы, агентства, выезд, работа, жилье, отказы, профессии, ПМЖ и прочее

- путешествия в Австралию: самые популярные места, красивые места, туризм и прочее

Сайты:

- русские,

- украинские,

- любая доменная зона СНГ: ua, ru, cz, kz и прочее

Язык: рус или укр.

Писать по поводу работу на [email protected]

Виктория

10 лет назад
Victoria_KK
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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