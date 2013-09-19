Раскрутка сайтов

Продвижение сайта в ТОП 1- ТОП 5 http://v-h.com.ua вот сайт на котором вы сможете взять все ключевые слова задачи №1- продвинуть сайт до апреля 2014 (что бы до этого времени был показатель динамики) №2- гибкий подход к продвижению (месячный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно продвинуть 3 сайтa по запросам в Яндексе и Google. Только для фрилансеров с опытом работы и положительными отзывами по этой тематике. Примеры запросов пошлю в личные сообщения
- Похожие заказы
- $300Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть почти двухлетний новостной сайт. Сайт сразу взяли в Яндекс.Новости, Рамблер.Новости, Новотеку. Сайт есть в DMOZ-каталоге. А в Google News не берут. Заявка подавалась дважды. Нужно помочь добавить сайт в новостной агрегатор Гугла. Оплата - ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Сайт: http://www.afoninalarisa.ru/ нужно увеличение ЦЕЛЕВЫХ посетителей. Оплата по факту выполненной работы. работа длительная, первый месяц под мою гарантию оплаты. Нужен будет отчет по работе:где, что размещено. Потом возможно предоплата. Главное- наличие результата по Целевым ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо провести оптимизацию сайта: www.univerest.ru По региону: Москва Ключевые слова: дипломная работа, курсовая работа, перевод текста, срочный перевод текстаПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день, представляю портал otdih72.ru г. Тюмень. 1) Выявить недостатки и ошибки по отношению к поисковым системам 2) Составить СЯ 3) Продвинуть запросы в поисковиках Качества SEO оптимизатора: 1) Ответственность. 2) Инициативность. От вас прозрачный и четкий план действийПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо на тематических ресурсах разместить положительные отзывы о компании и ее продукции. Интересует цена за 1 отзыв. Оплата после проверки всех постов.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт спортивной тематики. Необходимо повысить ТиЦ (сейчас меньше 10) и поднять его в поискеПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть созданный проект в сапе с ядром сайта. Ежемесячный бюджет сейчас 4700 рублей. Необходимо почистить действующие "плохие ссылки" закупить новые и ежемесячно следить за сапой. Возможно будут добавлены новые слова. сайт: toptel ком юа Предлагайте ваши ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад