Добавление в Google News

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка144 просмотра
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Есть почти двухлетний новостной сайт. Сайт сразу взяли в Яндекс.Новости, Рамблер.Новости, Новотеку. Сайт есть в DMOZ-каталоге. А в Google News не берут. Заявка подавалась дважды. Нужно помочь добавить сайт в новостной агрегатор Гугла. Оплата - за результат.

10 лет назад
al_pastor
Антон 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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