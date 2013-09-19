Поситнг по форумам и блогам

Нужно собрать несколько сотен потенциальных партнером для бизнеса. Просто в гугле найти как можно больше сайтов связанных с сервисом rapidshare (кто продает аккаунты этой системы, поиск по файлам, каталоги ссылок, или сайты обзоры фильмов со ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток всем!
Нужен исполнитель С ОПЫТОМ, имеющий аккаунты на разных (не менее 5) сайтах по тематикам - бизнес, реклама и другие, подходящие для рекламного агентства тематики.
От вас ссылки на ваши аккаунты, что бы разговор был предметным, далее обсуждаем объёмы и стоимость.
Работа постоянная.
Смысл - наращивание ссылочной массы сайта + реклама самого рекламного агентства, точнее его названия.
+ примерно 2 -5 отзывов в неделю.
Рассмотрю Исполнителя с аккаунтами в соц. сетях.
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