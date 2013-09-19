Поситнг по форумам и блогам

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Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка133 просмотра
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Доброго времени суток всем!

Нужен исполнитель С ОПЫТОМ, имеющий аккаунты на разных (не менее 5) сайтах по тематикам - бизнес, реклама и другие, подходящие для рекламного агентства тематики.

От вас ссылки на ваши аккаунты, что бы разговор был предметным, далее обсуждаем объёмы и стоимость.

Работа постоянная.

Смысл - наращивание ссылочной массы сайта + реклама самого рекламного агентства, точнее его названия.

+ примерно 2 -5 отзывов в неделю.

Рассмотрю Исполнителя с аккаунтами в соц. сетях.

10 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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